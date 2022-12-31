Олаф Шольц призывает народ Германии начать новый год с уверенностью и энергией

Перед лицом конфликта на Украине Германия, а также ЕС и НАТО продемонстрировали сплоченность и силу, сказал Шольц в своей новогодней речи, текст которой был заранее распространен в пятницу.

«Германия — сильная страна», — сказал политик: «Страна, которая энергично и быстро работает на благо хорошего и безопасного будущего. Страна, которая объединяет усилия, особенно в трудные времена. Страна, в которой мы никого не оставляем позади — будь то в городе или в деревне, будь то старый или молодой, состоятельный или менее богатый, родившийся здесь или приехавший сюда позже».

Канцлер выразил сочувствие украинцам, которые «не могут отдохнуть» в праздничные дни.

«И все мы ощущаем последствия этой войны в повседневной жизни: когда делаем покупки в супермаркете, на заправке или, когда оплачиваем счет за электричество или газ», - сказал Шольц.

В своей речи он указал, что Европейский Союз и НАТО не были разделены, как это было во время некоторых предыдущих кризисов, а были сплочены сильнее, чем когда-либо в течение длительного времени.

