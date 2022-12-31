Один человек погиб и более 30 получили ранения в результате аварии автобуса в аэропорту Тегерана

В иранской столице в субботу, 31 декабря произошла серьезная авария, когда два пассажирских автобуса столкнулись в международном аэропорту Тегерана, сообщают государственные СМИ.

«В результате столкновения один человек погиб и более 30 человек получили ранения», — сообщил государственному телевидению представитель полиции в аэропорту имени Имама Хомейни в Тегеране.

«Одиннадцать пострадавших находятся в тяжелом состоянии», — сообщил общественный телеканал, не уточнив национальность пассажиров автобуса.

Аэропорт Имама Хомейни — главный международный аэропорт Ирана, расположенный в 30 км к юго-западу от столицы.