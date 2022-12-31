Смертельный пожар в отеле-казино в Камбоджи произошел из-за неисправности электропроводки

Короткое замыкание стало причиной пожара в отеле-казино в Камбодже, в результате которого погибли 26 человек, заявили в субботу власти.

Пожар вспыхнул в среду вечером около 23:30 (4:30 по Гринвичу) в отеле-казино Grand Diamond City в Пойпете, камбоджийском городе, граничащем с Таиландом.

Пламя быстро распространилось, и несколько человек были вынуждены выпрыгнуть из окон и балконов, чтобы спастись, рассказали очевидцы и спасатели.

Власти также выразили сожаление, что не досмотрели своевременно ту деталь, что конструкция здания осложнила эвакуацию при пожаре.