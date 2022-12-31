Северная Корея «салютовала» новому году тремя баллистическими ракетами

Северная Корея провела беспрецедентный запуск, сразу трех ракет в сторону моря к востоку от Корейского полуострова, сообщили южнокорейские военные.

Беспрецедентное запуск прошел на фоне угроз со стороны Южной Кореи, которая обещала ответить на инцидент с беспилотниками, запущенными недавно Северной Кореей и обманувшими южнокорейскую систему ПВО.

Три баллистические ракеты малой дальности были выпущены примерно в 8 часов утра по местному времени (23:00 по Гринвичу) из провинции Северный Хванхэ, к югу от столицы Пхеньяна, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.