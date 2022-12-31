Австралийский мотоциклист Тоби Прайс выиграл квалификацию на Дакаре-2023

Мотоциклист KTM Тоби Прайс установил лучшее время в субботнем прологе на 13-километровом специальном круге, с которого стартует Дакар 2023 на берегах Красного моря в Саудовской Аравии.

Номер 10 в итоговом зачете в 2022 году австралиец выиграл заезд с результатом 8 минут и 22 секунды, на одну секунду опередив своего соотечественника Дэниела Сандерса и на девять секунд гонщика из Ботсваны Росса Бранча.

Победитель розыгрыша 2022 года Сэм Сандерленд занял 10-е место с отставанием от Прайса более чем на 13 секунд во время этого пролога, призванного определить стартовый порядок следующего этапа для первой десятки в это воскресенье.

Дакар-2023, первый этап чемпионата мира по ралли-рейдам, должен преодолеть более 8000 км за две недели по пескам и каньонам Саудовской Аравии, прежде чем прибыть 15 января на восточное побережье Франции, в Дамман.