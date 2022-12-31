Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы Римского на покое Бенедикта XVI

Владимир Путин выразил свои искренние соболезнования в связи со смертью папы Римского на покое Бенедикта XVI на 96-м году жизни.

31 декабря пресс-служба Кремля сообщила о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин выразил выразил соболезнования папе римскому Франциску по по поводу смерти папы Римского на покое Бенедикта XVI.

Путин отметил, что в период его понтификата с 2005 по 2013 годы между Россией и Ватиканом были установлены полноформатные дипломатические отношения, получили развитие связи между Русской православной и Римско-католической церквами.