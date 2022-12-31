«Военное дело»: бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в Артемовск

Издание «Военное дело» со ссылкой на свои источники сообщает, что бойцы ЧВК «Вагнер» и российские десантники вошли в Артемовск (Бахмут).

По информации источников, им удалось прорвать оборону украинских военных в южной части города.

Сообщается, что бойцы ЧВК «Вагнер» получили новейшие танки Т-90М «Прорыв», которые используются в боях за Артемовск.

Издание также пишет, что подразделения ВДВ России и отряды ЧВК «Вагнер» прорвались в Клещеевку. Официального подтверждения этой информации пока нет.