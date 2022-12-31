Путин: россияне в 2022 году стали солидарнее и отзывчивее

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2022 году россияне стали солидарнее и отзывчивее.

В субботу, 31 декабря 2022 года, президент Российской Федерации Владимир Путин в своём новогоднем поздравлении заявил о том, что за уходящий год, ставший годом трудных решений и сплочения общества, граждане России стали более солидарными и отзывчивыми.

Путин также выразил свою уверенность в том, что россияне смогут преодолеть все трудности и сохранить Россию великой и независимой в нынешней геополитической ситуации.