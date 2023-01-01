После аварии на судне с мигрантами в Средиземном море два человека погибли, 200 требовали эвакуации
2023-01-01 01:41
Ливанская армия спасла около 200 мигрантов из Сирии, в субботу после того, как их судно, шедшее курсом на Ливан, потерпело крушение в результате чего погибли ребенок и женщина.
«Три катера военно-морских сил в сопровождении катера Временных сил Организации Объединенных Наций в Ливане (FINUL) прибыли на место аварии у берегов Селааты», - говорится в сообщении армии в Twitter.
На борту находились мужчины, женщины и дети и кроме сирийцев на ней плыли около пятидесяти ливанцев.
Опубликовано: Тарас Медведев