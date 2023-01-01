Косово требует от НАТО увеличить группировку KFOR
Премьер-министр Косово Альбин Курти призвал к усилению присутствие войск НАТО в непризнанной республике.
«Значительное увеличение численности солдат и боевой техники НАТО в нашей стране повысит безопасность и мир в Косово и во всем регионе Западных Балкан», — заявил Курти в комментарии для WELT.
Глава правительства пояснил, что Косово в настоящее время увеличивает расходы на оборону и количество своих солдат и резервистов.
«Увеличение числа солдат в миротворческих силах НАТО KFOR поддержит наши оборонительные усилия», - подчеркнул премьер-министр.
В настоящее время в Косово дислоцировано около 3800 солдат KFOR, около 70 из которых немцы. Согласно решению Бундестага, туда могут быть отправлены дополнительно до 400 сотрудников немецких экстренных служб.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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