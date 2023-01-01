Президент Бразилии Лула призывает к миру между Россией и Украиной

Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал к прекращению войны между Россией и Украиной.

Лула, который будет приведен к присяге в это воскресенье, накануне торжеств встретился с представителями обеих стран.

«В Бразилии у нас есть традиция защищать целостность наций, и мы будем говорить со всеми, кто может работать во имя мира», — сказал Лула.

Левый популист Лула в прошлом уже стремился к близости с Пекином и Москвой. Он также поддерживает крайне левые режимы на Кубе, в Никарагуа и Венесуэле.