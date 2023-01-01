Главы МИД Турции, Сирии и России встретятся в январе
2023-01-01 08:14
Глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу заявил, что во второй половине этого месяца готовится встреча глав МИД Турции, Сирии и России сообщает Arab News.
«Мы приняли решение провести трехстороннюю встречу во второй половине января. Встреча может состояться в третьей стране», - сообщил Чавушоглу.
Напомним, что 28 декабря впервые за 11 лет в Москве прошла встреча глав оборонных ведомств Сирии и Турции.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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