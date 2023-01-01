Главы МИД Турции, Сирии и России встретятся в январе

APS
2023-01-01 08:14

Глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу заявил, что во второй половине этого месяца готовится встреча глав МИД Турции, Сирии и России сообщает Arab News.

«Мы приняли решение провести трехстороннюю встречу во второй половине января. Встреча может состояться в третьей стране», - сообщил Чавушоглу.

Напомним, что 28 декабря впервые за 11 лет в Москве прошла встреча глав оборонных ведомств Сирии и Турции. 

Опубликовано: Тарас Медведев







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