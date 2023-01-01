BYD поднимает цены на автомобили после сокращения субсидий

Ведущий китайский производитель электромобилей BYD Co скорректировал цены на свою продукцию с 1 января, сославшись на снижение субсидий.

Официальные ориентировочные цены вырастут на 2000 юаней (290 долларов США) и 6000 юаней для различных моделей, сообщила компания в официальном аккаунте Weibo.

Эксперты ожидают роста цен на автомобили многих производителей, в то же время стоимость элеткромобилей должна снижаться, чтобы стимулировать спрос на них.

Ранее сообщалось, что бос Тесла Илон Маск стал первым человеком на планете, который за год смог потерять 200 млрд долларов.