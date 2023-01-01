BYD поднимает цены на автомобили после сокращения субсидий

APS
2023-01-01 08:32

Ведущий китайский производитель электромобилей BYD Co скорректировал цены на свою продукцию с 1 января, сославшись на снижение субсидий.

Официальные ориентировочные цены вырастут на 2000 юаней (290 долларов США) и 6000 юаней для различных моделей, сообщила компания в официальном аккаунте Weibo.

Эксперты ожидают роста цен на автомобили многих производителей, в то же время стоимость элеткромобилей должна снижаться, чтобы стимулировать спрос на них.

Ранее сообщалось, что бос Тесла Илон Маск стал первым человеком на планете, который за год смог потерять 200 млрд долларов.

Опубликовано: Тарас Медведев







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