Штайнмайер вылетел в Бразилию на встречу с новым президентом Лулой

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер пообещал всяческую поддержку новому президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве и лично решил присутствовать на его инаугурации.

«Мой визит призван дать импульс для возобновления двусторонних отношений между нашими двумя странами», — сказал Штайнмайер в субботу в Берлине перед вылетом в Бразилию.

Визит также должен дать импульс «нашей общей цели защиты тропических лесов Амазонки, зеленых легких нашего мира, от обезлесения», отметил немецкий президент.

Федеральный президент прибыл в столицу Бразилиа в субботу днем (по местному времени) после двенадцатичасового перелета.

У него состоялась беседа один на один с Лулой, который вступит в должность в это воскресенье.