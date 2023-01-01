Астрономы рассказали о самых ярких событиях в небе 2023

2023 год также может предложить множество ярких моментов в ночном небе, рассказали астрономы.

Из четырех затмений, которые состоятся в 2023 году, в Европе можно будет наблюдать только частное лунное затмение 28 октября.

Полное кольцеобразное солнечное затмение 20 апреля и кольцеобразное солнечное затмение 14 октября для европейцев будут не доступны, как и лунное полузатмение 5 мая.

Видимость планет 2023

Меркурий, ближайшая к Солнцу планета, виден невооруженным глазом всего несколько дней в году. С конца марта до середины апреля планету можно увидеть низко на юго-западе неба около получаса в сумерках. Его можно увидеть на утреннем небе в конце января и с середины сентября до начала октября.

Венера — вечерняя звезда с января до конца июля. 7 июля он сияет в максимальной яркости на вечернем небе. 13 августа он догонит Землю на внутренней орбите. При этом Венера задерживается в дневном небе и невидима ночью. В конце августа при ясной погоде Венера появляется на утреннем небе. 19 сентября она сияет с максимальной яркостью на утреннем небе.

Марс останется в вечернем небе до июля. Его яркость неуклонно снижается до начала лета. 18 ноября планету можно наблюдать на дневном небе.

Юпитер появится на утреннем небе в мае. А 3 ноября он пройдет в противовес Солнцу в созвездии Овна. Таким образом, Юпитер можно наблюдать всю ночь. Планету-гигант можно будет увидеть на вечернем небе до начала апреля 2024 года.

Сатурн, войдет в сопряжение с Солнцем 27 августа в созвездии Водолея. Окольцованная планета будет представлена на вечернем небе до конца года. 16 февраля он догонит Солнце и на время исчезнет из виду чтобы появиться в конце марта.

Падающие звездные потоки 2023

В начале года появляются метеоры Квадрантиды - периодический метеорный поток, который дает до 130 падающих звезд в час. Максимум придется на 4 января. Квадрантиды станут одним из самых богатых метеорных потоков года.

В первую неделю мая появляются эта-Аквариды. Кажется, которые исходят из созвездия Водолея. Ярко выраженный максимум ожидается в утренние часы 6 мая, когда в час вспыхивает до семидесяти метеоров.

В августе активизируется самый плодовитый звездопад года. С 10 по 14 числа вспыхивают Персеиды. Среди них есть довольно яркие объекты - болиды. Пик активности персеид приходится на ночь с 12 на 13 августа, когда каждый час вспыхивает более сотни метеоров.

В середине ноября на утреннем небе дают о себе знать Леониды. Кажется, они происходят из созвездия Льва. Около 18 числа этого года может быть зарегистрировано около пятнадцати падающих звезд этого потока.

Ход солнца и времен года

В начале года Солнце находится в созвездии Стрельца возле звезды Нунки. Днем 4 января Земля проносится через ближайшую точку своей орбиты, 147 099 000 километров отделяют их от дневной звезды. Солнечный свет достигает нас через восемь минут и десять секунд.

Вечером 6 июля Земля проходит самую удаленную от Солнца точку своей эллиптической орбиты. Тогда она будет на расстоянии 152 093 000 километров, что даст нам на семнадцать секунд больше солнечного света, чем в начале января.

Астрономическая весна наступает 20 марта в 22:24 по центральноевропейскому времени, когда солнце пересекает небесный экватор в северном направлении. Наступает весеннее равноденствие.

Солнце достигает пика своего годового пути в начале лета 21 июня в 16:58 по центральноевропейскому летнему времени.

Астрономическая осень начинается 23 сентября в 8.50 CEST с переходом солнца на южную небесную сферу.

В начале зимы 22 декабря в 4:27 утра по центральноевропейскому времени солнце достигает самой низкой точки за год, мы переживем самую длинную ночь в году.