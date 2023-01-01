Нетаньяху и Зеленский могли вступить в сговор: голос в Генассамблее против Палестины за «железный купол»

Как сообщает издание Axios, новый премьер Израиля Биньямин Нетаньяху попросил Зеленского проголосовать против резолюции Генассамблеи ООН о статусе палестинских территорий.

По данным источника, который прокомментировал изданию эту «сделку», у сторон ничего в итоге не вышло.

Нетаньяху не получит голос «против» от Украины из-за того, что ему не удалось решить с Киевом проблему поставки системы ПРО «железный купол».

Зеленский попросил о поставках известной израильской системы в обмен на нужное голосование. Но израильский премьер не смог взять на себя такое обязательство.