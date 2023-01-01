Индия и Пакистан обменялись списками ядерных объектов

В МИД Пакистана заявили, что передали в воскресенье, 1 января, список ядерных установок и объектов в стране индийской миссии в Исламабаде.

«Сегодня список ядерных установок и объектов в Пакистане был официально передан представителю Верховной комиссии Индии в Исламабаде в Министерстве иностранных дел», — говорится в заявлении МИД.

В соответствии с соглашением, подписанным между соседними странами в 1988 году, списки ядерных объектов предоставляются ежегодно 1 января.

Индия также передала список пакистанской дипмиссии в Нью-Дели.