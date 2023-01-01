Возле военного аэропорта Кабула раздался взрыв, сообщается о жертвах

В воскресенье, 1 января, утром на въезде в военный аэропорт Кабула произошел взрыв, в результате которого несколько человек погибли и получили ранения, завил представитель МВДАбдул Нафи Такор.

«Причина взрыва пока не известна. Несколько наших соотечественников были убиты и ранены в результате взрыва», — сообщил Абдул Нафи Такор, не уточнив количество раненых или погибших.

Он добавил, что правоохранительные органы расследуют инцидент.

Кабульский военный аэропорт находится недалеко от международного аэропорта афганской столицы.