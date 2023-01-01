В Иране во время протестов убит ополченец Басиджа

Ополченец был убит в субботу во время протестов в центральном Иране, сообщили официальные СМИ в воскресенье.

«В городе Семиром вооруженными преступниками застрелен член Басиджа (ополченцев, связанных с Корпусом стражей исламской революции)», — сообщило агентство «Ирна».

Демонстрация прошлиав субботу вечером перед мухафазой Семиром в провинции Исфахан и в других местах города.

«Для обеспечения безопасности в городе были задействованы правоохранительные органы, в ряде случаев имели место столкновения с участниками беспорядков», — добавили в ведомстве.

С начала протестов в Иране в сентябре 2022 года по официальным данным погибли десятки военных и добровольцев, помогающих поддерживать правопорядок.

