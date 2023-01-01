Психолог Татьяна Борисова советует отказаться во время праздников от жирной еды и больше гулять

Чтобы не проспать новогодние праздники, нужно быть умеренным в еде, рассказала кандидат психологических наук Татьяна Борисова.

В грядущие праздники нужно отказаться от тяжёлой, жареной и жирной еды, включая майонез. Высококалорийные блюда лучше заменять фруктами и лёгкими десертами.

Не стоит голодать перед новогодней ночью с целью «оставить место» для всех блюд на столе. Нужно сохранять привычный режим приёма пищи и аккуратно подходить к употреблению алкоголя.

«Это не только спасёт вас от ненужных приключений, но и поможет избежать излишнего приёма пищи, за что ваша фигура скажет вам спасибо. Замените алкоголь на соки, морсы и другие безалкогольные напитки. И утром вы сможете проснуться бодрыми и активными», — сказала она.

Также Борисова посоветовала разнообразить праздники подвижными развлечениями и составить план на выходные дни: ходить на выставки, экскурсии и обычные прогулки.

Желательно свести к минимуму использование социальных сетей, мессенджеров и обратить внимание на настоящую жизнь.

Уделить внимание близким, встретиться со старыми друзьями в реальном мире.