Профсоюз полицейских в Берлине призывает запретить петарды

После ряда нападений на полицию и спасателей в Берлине в новогоднюю ночь, в ходе которых неизвестные использовали петарды и фейерверки, профсоюз берлинской полиции призывает к запрету петард.

«Мы видели, как по всей Германии пиротехника используется именно как оружие против людей», — подчеркнул точку зрения профсоюзов Штефан Вех.

Во время встречи Нового года берлинская пожарная служба сообщила о 38 нападениях на экстренные службы и 15 раненых. Спасатели были обстреляны из пиротехники при тушении пожара.

Специалисты пожарной службы были насторожены из-за массовости и интенсивности нападений на них, сообщили в полиции.