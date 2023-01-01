Профсоюз полицейских в Берлине призывает запретить петарды
2023-01-01 13:50
После ряда нападений на полицию и спасателей в Берлине в новогоднюю ночь, в ходе которых неизвестные использовали петарды и фейерверки, профсоюз берлинской полиции призывает к запрету петард.
«Мы видели, как по всей Германии пиротехника используется именно как оружие против людей», — подчеркнул точку зрения профсоюзов Штефан Вех.
Во время встречи Нового года берлинская пожарная служба сообщила о 38 нападениях на экстренные службы и 15 раненых. Спасатели были обстреляны из пиротехники при тушении пожара.
Специалисты пожарной службы были насторожены из-за массовости и интенсивности нападений на них, сообщили в полиции.
Опубликовано: Тарас Медведев