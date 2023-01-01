Правительство Колумбии договорилось о прекращении огня с вооруженными группировками

Правительство Колумбии договорилось о шестимесячном прекращении огня с партизанами ELN, диссидентами FARC и бандами наркоторговцев.

«Двустороннее прекращение огня» с 1 января по 30 июня 2023 года было согласовано с «ELN, Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central, AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) и Autodefensas de la Sierra Nevada», - написал президент страны Густаво Петро в канун Нового года в соцсетях.

В настоящее время ведутся мирные переговоры между ELN и правительством президента Густаво Петро.

Летом бывший партизан был избран первым главой южноамериканской страны с левыми взглядами и поставил перед собой цель положить конец вооруженным конфликтам.

Мирные переговоры начались в ноябре. Переговоры будут проводиться поочередно Венесуэлой, Кубой и Норвегией.