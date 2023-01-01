Meta собирается принять решение о возвращении Трампа в Facebook

Владелец Facebook Meta Inc готовит заявление, в котором прокомментирует возможность восстановления аккаунта экс-президента США Трампа в соцсети, сообщила Financial Times в воскресенье.

К 7 января руководство компании обещало принять решение по этому вопросу, но по сообщению источников издания – это произойдет позже.

Напомним, что аккаунт Трампа был заблокирован из-за решения федеральных властей после штурма Капитолия в декабре 2021 года.

Впрочем, как показал опыт Твиттер, где аккаунт Трампа был восстановлен по настоянию нового владельца Илона Маска, бывший президент может отказаться от своего аккаунта в Фейсбук и Инстаграм в пользу своей собственной соцсети Truth Social.