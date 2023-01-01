Туристический самолет чудом приземлился на высоте более 2000 метров в итальянских Альпах

Воздушный маневр окрестили одновременно героическим и чудесным, но самое важное, что все закончилось хорошо.

В среду, 28 декабря, 22-летней итальянке удалось совершить аварийную посадку небольшого туристического самолета, в котором она находилась с братом и его девушкой, на высоте 2100 метров в итальянских Доломитовых Альпах, Коррьере делла Серра.

Пилот вылетел из Тренто, на северо-востоке страны, и летела в сторону Беллуно.

Молодая женщина, которая в будущем намерена посвятить свою жизнь профессиональному пилотированию, хорошо знакома с этим маршрутом.

Но когда она пролетала над пиком горы, двигатель самолета внезапно остановился.

Молодая итальянка выпрямила руль, чтобы выровняться по склону горы, и посадить самолет на рыхлый снег в муниципалитете Предаццо.