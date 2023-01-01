Иранская полиция задержала футболистов высшей лиги за употребление алкоголя в ночном клубе

Иранская полиция задержала нескольких футболистов высшего звена в ходе рейда на вечеринке в канун Нового года, где алкоголь подавался в нарушение исламского запрета, сообщают иранские СМИ.

Смешение между полами вне брака и употребление алкоголя запрещены исламскими законами Ирана. Социальные ограничения — одна из проблем, вызвавших массовые беспорядки в последние месяцы после смерти в заключении женщины, обвиненной в нарушении строгого дресс-кода.

Полуофициальное информационное агентство Tasnim сообщило, что несколько нынешних игроков и бывших членов топового тегеранского футбольного клуба были задержаны на вечеринке к востоку от столицы.

«Некоторые игроки находились в ненормальном состоянии из-за употребления алкоголя», — сообщил Тасним, не вдаваясь в подробности.

Информационное агентство YJC сообщило, что собрание было празднованием дня рождения, и добавило, что все задержанные были освобождены, кроме одного человека, который не является футболистом.

Информационное агентство Fars со ссылкой на прокурора заявило, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело, подробности будут обнародованы позже.