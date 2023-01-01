Более 45 000 нелегальных иммигрантов пересекли Ла-Манш в 2022 году, поставив новый рекорд

В 2022 году более 45 000 нелегальных мигрантов пересекли Ла-Манш в сторону Британии на лодках, что является рекордным показателем.

По Министерства обороны, 45 756 нелегальных иммигрантов совершили опасный переход через один из самых оживленных морских проливов, по сравнению с 28 526 в 2021 году.

Блокировка порта Кале на французской стороне и туннеля под Ла-Маншем привело к резкому увеличению с 2018 года количества пересечений пролива на небольших лодках.

Этот вопрос имеет важное политическое значение для британских консерваторов, которые после Brexit обещают «восстановить контроль» над границами.

Но, несмотря на поставленные планы количество пересечений границы продолжает увеличиваться, переполняя систему предоставления убежища в Великобритании.