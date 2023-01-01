МВД Саудовской Аравии запускает новые электронные услуги для граждан

Вице-президент Всеобщего союза египтян в Саудовской Аравии Адель Ханафи сообщил, что для жителей страны запущены новые электронные услуги.

Эти электронные услуги запущены через электронную платформу Absher. Они включают услугу продления саудовского паспорта, проверки цифровых документов, проверки саудовского паспорта как цифрового удостоверения личности.

Доступны также услугуи, позволяющие резиденту просматривать цифровую идентификацию иждивенцев, сервис Absher Travel, сервис отчетности Об украденных транспортных средствах для физических лиц.

В список вошли сервис электронных платежей через платформу Absher для физических лиц, внутреннее приложение Absher, Absher Challenge 2023 для творчества и инноваций.