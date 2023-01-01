Британская полиция не может поймать преступника, который сделал татуировку своего имени на лбу

Британская полиция обратилась к общественности с просьбой помочь найти подозреваемого в совершении преступления.

Это вызвало насмешки в соцсетях, поскольку предполагаемый преступник будто бы издевается над полицейскими.

Так, он сделал татуировку своего имени на лбу. Подозреваемого зовут Киран Бонди, и он находится в бегах уже 3 месяца.

19-летний молодой человек не явился в суд, куда его вызывали из-за подозрений в угрозах людям штурмовым оружием.