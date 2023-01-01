Робби Уильямс рассказал правду о своих отношениях с Кайли Миноуг

В 2000 году Робби Уильямс и Кайли Миноуг записали песню Kids. С тех пор фанатов интересует, что на самом деле происходило между звездами.

В шоу Скотта Миллса «Моя жизнь через объектив» Робби Уильямс наконец рассказал о своих отношениях с Миноуг.

Он отметил, что все испортил еще тогда, когда ему было 13 лет. При этом он назвал Миноуг своей настоящей любовью.

Уильямс уже 12 лет женат на Айде Филдс, у них четверо детей: Тедди 9 лет, Чарли – 7, Коко – 3 года, а Бо всего два.