В Германии зафиксирована очередная вспышка птичьего гриппа

На ферме по разведению индеек в районе Клоппенбург вновь выявлен птичий грипп, объявили власти округа в воскресенье.

Вирус с патогеном H5N1 был подтвержден Институтом Фридриха Леффлера (FLI), поголовье из 14 500 индеек будет уничтожено в воскресенье безопасным для животных образом.

В сообщении говорится, что территория вокруг фермы в муниципалитете Гаррель радиусом в три километра будет определена как защитная зона.

Птичий грипп — инфекционное заболевание, поражающее в основном водоплавающих и других птиц.

Эпидемия свирепствует в зимние месяцы с конца октября по апрель и поэтому тесно связана с миграцией птиц. За последние несколько недель в компаниях Нижней Саксонии уже произошло несколько вспышек.