Новый министр финансов пообещал сделать Израиль самым привлекательным для инвесторов
2023-01-01 20:02
Бецалель Смотрич занял пост министра финансов Израиля в воскресенье, пообещав фискальную ответственность и усиление конкуренции, одновременно работая над решением проблемы высокой стоимости жизни.
Целый ряд министерств провели церемонии смены караула в воскресенье после того, как в прошлый четверг было приведено к присяге новое правительство правых и религиозных партий.
«Израиль будет островом стабильности и ответственности», — заявил Смотрич, глава ультраправой партии «Религиозный сионизм», выступающей за поддержку поселенцев.
Он добавил, что Израиль предпримет все необходимые шаги для поддержки экономической стабильности и станет «самым безопасным местом» для инвестиций.
Опубликовано: Тарас Медведев