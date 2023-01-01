Новый министр финансов пообещал сделать Израиль самым привлекательным для инвесторов

Бецалель Смотрич занял пост министра финансов Израиля в воскресенье, пообещав фискальную ответственность и усиление конкуренции, одновременно работая над решением проблемы высокой стоимости жизни.

Целый ряд министерств провели церемонии смены караула в воскресенье после того, как в прошлый четверг было приведено к присяге новое правительство правых и религиозных партий.

«Израиль будет островом стабильности и ответственности», — заявил Смотрич, глава ультраправой партии «Религиозный сионизм», выступающей за поддержку поселенцев.

Он добавил, что Израиль предпримет все необходимые шаги для поддержки экономической стабильности и станет «самым безопасным местом» для инвестиций.