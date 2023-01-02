Начались переговоры между Маврикием и Соединенным Королевством по спорному архипелагу Чагос

Великобритания и Маврикий начали переговоры о суверенитете спорного архипелага Чагос, заявил в воскресенье премьер-министр Маврикия.

Архипелаг находится в центре спора, начавшегося более пяти десятилетий. С 1965 года им управляет Лондон, который принял решение создать там совместную с США военную базу, на главном острове Диего-Гарсия.

Маврикий получил независимость в 1968 году, но Чагос, расположенный на северо-востоке Маврикия, остался под управлением Великобритании.

«Последние события в деле Чагоса очень обнадеживают. Начались переговоры между Маврикием и Великобританией», — заявил премьер-министр Маврикия Правинд Джагнаут в новогоднем обращении.

Маврикий претендует на территорию Чагоса и с 1975 года инициирует судебные разбирательства, чтобы добиться возвращения архипелага в свое лоно.

