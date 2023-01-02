В Париже горел Hôtel de la Marine бывшая штаб-квартира ВМС

Спустя пять лет после капремонта 31 декабря Hôtel de la Marine оказался на грани катастрофы из-за возникшего здесь пожара.

Сотня пожарных была мобилизована на несколько часов, чтобы попытаться потушить сильный пожар в бывшей штаб-квартире ВМС Франции, расположенной на площади Согласия в 8- м округе Парижа, сообщает Le Parisien.

Около 21:00 пожарные расчеты были подняты по тревоге сообщением о возгорании в техническом помещении на четвертом этаже здания XVIII века. В этом крыле расположены административные службы, а также помещения коворкинга.

В 2021 году здание было признано памятником государственного значения.

По словам представителя парижской пожарной команды (BSPP) подполковника Клэр Боэт, пламя было очень высоким. Оно перекинулось на крышу, в общей сложности уничтожив 30 квадратных метров площадей.

