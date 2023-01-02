«Мы уходим»: Британские экоактивисты меняют тактику

Критически настроенные климатические активисты из группы Extinction Rebellion больше не хотят блокировать дороги и промышленные объекты.

Эти и подобные методы гражданского неповиновения не возымели должного эффекта, заявил британский член группы Extinction Rebellion в посте под названием «Мы уходим».

«В преддверии нового года мы принимаем противоречивое решение временно отказаться от нарушения общественного порядка в качестве основной тактики», — говорится в заявлении группы на своем веб-сайте в день Нового года.

Экоактивисты намерены провести акцию протеста у здания парламента в Лондоне 21 апреля и привлечь к ней 100 тысяч человек.

