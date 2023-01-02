В рождественские выходные в Европе пройдет «Час зимних птиц»

С пятницы по воскресенье (6-8 января) в «Час зимних птиц» в Европе начинается подсчет зимующих пернатых.

Государственная ассоциация охраны птиц и природы (LBV) в Хильпольтштайне, Бавария, и Немецкий союз охраны природы (Nabu) в Берлине призывают к тому, что они называют крупнейшей научной практической кампанией в Германии в этом году.

По словам Nabu в прошлом году в подсчетах приняли участие более 176 000 человек, и чаще всего они видели домовых воробьев, больших синиц и лазоревок.

Вопрос о том, будет ли в этом году меньше активности у кормушки для птиц, волнует, сообщил dpa биолог LBV Анжелика Нельсон. Потому что этот год был мачтовым, когда бук, дуб, ель и другие деревья дали особенно много плодов.

«Для лесных птиц, таких как сойки, ястребы и зяблики, желуди и буковые орехи в изобилии обеспечивают высокоэнергетическую пищу», — рассказала Нельсон.

В акции «Час зимних птиц» у природоохранных объединений нет цели полного учета всех птиц. Скорее, кампания предназначена для того, чтобы дать важную информацию об изменениях в жизни местных птиц в городах и деревнях.

Для этого данные сравниваются за несколько лет и показывают, например, что все больше и больше перелетных птиц остаются в Германии даже зимой.

Каждый, кто хочет принять участие, должен посчитать птиц в саду, на балконе, перед окном или в парке в течение одного часа и сообщить об этом через Интернет, приложение, телефон или почту. Отмечается наибольшее количество каждого вида, которое можно увидеть одновременно в течение часа.

