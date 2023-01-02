Украинский БПЛА оставил без света поселок в Брянской области

APS
2023-01-02 08:35

Беспилотник ударил по элетроподстанции в Климовском районе Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

"Сегодня утром украинским БПЛА была произведена атака на Климовский район", — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ремонтники сейчас восстанавливают объект элетроснабжения, отметили в администрации.

Ранее сообщалось, что две группы российских беспилотников нанесли удар по Николаевской области. Ущерб выясняется, заявили власти.

Опубликовано: Тарас Медведев







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