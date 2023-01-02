Украинский БПЛА оставил без света поселок в Брянской области

Здоровая агрессия может быть полезной, как перестать подавлять и начать использовать

Многим людям с детства запрещали проявлять агрессию, наказывая за малейшие ее проявления. «Нужно всегда быть хорошим мальчиком или девочкой!» – это утверждение живет в сознании большинства людей.

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