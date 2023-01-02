Украинский БПЛА оставил без света поселок в Брянской области
2023-01-02 08:35
Беспилотник ударил по элетроподстанции в Климовском районе Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Сегодня утром украинским БПЛА была произведена атака на Климовский район", — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Ремонтники сейчас восстанавливают объект элетроснабжения, отметили в администрации.
Ранее сообщалось, что две группы российских беспилотников нанесли удар по Николаевской области. Ущерб выясняется, заявили власти.
Опубликовано: Тарас Медведев
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