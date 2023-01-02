Германия принимает меньше украинских беженцев несмотря на ухудшение условий жизни на Украине
Несмотря на продолжающиеся боевые действия и холодную зимнюю погоду, в Гессен прибывает ненамного больше военных беженцев из Украины.
По словам премьер-министра Бориса Райна в Висбадене, резкого увеличения числа нет.
Ситуация может измениться в любой момент из-за ухудшения условий для жизни на Украине.
По словам Райна, в 2022 году Гессен принял около 80 000 военных беженцев из Украины.
Проблем с интеграцией людей нет: «Все идет отлично».
Премьер-министр заверил, что деньги федерального правительства на прием и размещение беженцев будут поделены справедливо и прозрачно.
На Пасху будут возобновлены переговоры с канцлером Олафом Шольцем о распределении расходов на беженцев. До тех пор будет видно, достаточно ли согласованных средств, сказал глава правительства.
Однако федеральное правительство обязано лучше защищать границы, чтобы обеспечить более регулируемую иммиграцию в Германию, отметил политик.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
Ангелина Крент
Здоровая агрессия может быть полезной, как перестать подавлять и начать использовать
Многим людям с детства запрещали проявлять агрессию, наказывая за малейшие ее проявления. «Нужно всегда быть хорошим мальчиком или девочкой!» – это утверждение живет в сознании большинства людей.Подробнее...
-