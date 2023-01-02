Германия принимает меньше украинских беженцев несмотря на ухудшение условий жизни на Украине

APS
2023-01-02 08:43

Несмотря на продолжающиеся боевые действия и холодную зимнюю погоду, в Гессен прибывает ненамного больше военных беженцев из Украины.

По словам премьер-министра Бориса Райна в Висбадене, резкого увеличения числа нет. 

Ситуация может измениться в любой момент из-за ухудшения условий для жизни на Украине. 

По словам Райна, в 2022 году Гессен принял около 80 000 военных беженцев из Украины. 

Проблем с интеграцией людей нет: «Все идет отлично». 

Премьер-министр заверил, что деньги федерального правительства на прием и размещение беженцев будут поделены справедливо и прозрачно. 

На Пасху будут возобновлены переговоры с канцлером Олафом Шольцем о распределении расходов на беженцев. До тех пор будет видно, достаточно ли согласованных средств, сказал глава правительства. 

Однако федеральное правительство обязано лучше защищать границы, чтобы обеспечить более регулируемую иммиграцию в Германию, отметил политик.

Опубликовано: Тарас Медведев







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