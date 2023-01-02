Столтенберг: страны Запада должны готовится к долгому конфликту в Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что украинский кризис окажется затяжным.
2 января генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг дал интервью изданию BBC, где публично призвал государства коллективного Запада вести подготовку к затяжному конфликту на территории Украины. По мнению Столтенберга, Владимир Путин вынашивает планы по полному захвату Украины и включению её территорий в состав России.
В связи с этим Йенс Столтенберг заверил, что НАТО будет продолжать оказывать всестороннюю поддержку Киеву до завершения боевых действий в регионе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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