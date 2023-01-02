Лула да Силва дал присягу на посту президента Бразилии, вступив в должность
2 января стало известно, что Луис Инасиу Лула да Силва принёс присягу на должности президента Бразилии.
Утром понедельника зарубежные СМИ сообщили о том, что Луис Инасиу Лула да Силва официально дал присягу на посту президента Бразилии, вступив в данную должность по результатам президентских выборов в стране. Известно, что ранее занимавший пост бразильского президента Жаир Болсонару улетел в Соединённые Штаты за два дня до данной церемонии.
Характерно, что после завершения выборов президента в Бразилии многие сторонники Болсонару не согласились с фактом победы Лулы да Силвы, устроив акции протеста.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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