ЕСПЧ открыл к рассмотрению дело «Кубинцы против Литвы»
ЕСПЧ начал рассмотрение дела «Кубинцы против Литвы», сообщает в понедельник, 2 января, литовский Минюст.
Граждане Кубы выступили с иском к Литве после отказа в предоставлении убежища и нарушения всех международных процедур, связанных с приемом просителей убежища.
Минюст в своем пресс-релизе сообщает о «прорывающихся» в Литву через белорусско-литовскую границу нелегалах, которых литовские силовики «выдавили» с помощью элетрошокеров. Пострадавшим беженцам также было отказано в медицинской помощи.
ЕСПЧ даст правовую оценку действиям литовской стороны в этом инциденте. Один из параграфов Конвенции по правам человека, запрещает коллективную высылку иностранцев из страны-участника конвенции.
Опубликовано: Тарас Медведев
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