ЕСПЧ открыл к рассмотрению дело «Кубинцы против Литвы»

ЕСПЧ начал рассмотрение дела «Кубинцы против Литвы», сообщает в понедельник, 2 января, литовский Минюст.

Граждане Кубы выступили с иском к Литве после отказа в предоставлении убежища и нарушения всех международных процедур, связанных с приемом просителей убежища.

Минюст в своем пресс-релизе сообщает о «прорывающихся» в Литву через белорусско-литовскую границу нелегалах, которых литовские силовики «выдавили» с помощью элетрошокеров. Пострадавшим беженцам также было отказано в медицинской помощи.

ЕСПЧ даст правовую оценку действиям литовской стороны в этом инциденте. Один из параграфов Конвенции по правам человека, запрещает коллективную высылку иностранцев из страны-участника конвенции.