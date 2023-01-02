Советник Зеленского Алексей Арестович утверждает, что политический режим в Украине должен стать монархическим.

Представитель офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович публично заявил, что единственным шансом Киева на уничтожение "всего московского" является объявление монархии в Украине. По мнению Арестовича, установление монархического строя в Киеве позволит украинской нации выжить в военное время.

Также Алексей Арестович уверен, что после превращения Украины в монархию Киев может начать политику по "собиранию земель Рюриковичей", имея в виду российские территории.