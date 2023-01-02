Арестович: Украина должна стать монархией и собрать «земли Рюриковичей»
Советник Зеленского Алексей Арестович утверждает, что политический режим в Украине должен стать монархическим.
Представитель офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович публично заявил, что единственным шансом Киева на уничтожение "всего московского" является объявление монархии в Украине. По мнению Арестовича, установление монархического строя в Киеве позволит украинской нации выжить в военное время.
Также Алексей Арестович уверен, что после превращения Украины в монархию Киев может начать политику по "собиранию земель Рюриковичей", имея в виду российские территории.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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