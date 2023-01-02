Михеев завил о неэффективности военной реформы Сердюкова

APS
2023-01-02 08:58

Американская система, принятая для ранжирования подразделений в зоне СВО показала свою несостоятельность, считает политолог, публицист Сергей Михеев.

Михеев отмечает, что переход на советскую систему ранжирования полк-дивизия-армия-фронт гораздо выгоднее нежели принятый американский стандарт.

Система разделения на тактические бригады неэффективно, приходит к выводу Михеев.

Политолог и другие эксперты считают военную реформу экс-министра обороны России Анатолия Сердюкова не приемлемой. Она сократила армию, урезала количество подразделений, закрыла множество военных учебных заведений под предлогом сокращения бюджета.

Опубликовано: Тарас Медведев







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