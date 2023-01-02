Белгидромет: оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 2 января

В пресс-службе Белгидромета сообщили, что в понедельник на территории Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за ухудшения погодных условий.

2 января Белорусский гидрометцентр опубликовал сообщение о том, что текущий понедельник на территории страны объявлен оранжевый уровень опасности, поскольку порывы ветра сегодня будут достигать 15-18 метров в секунду. При этом сообщается, что по большей части страны температура днём будет колебаться от 7 до 9 градусов тепла.

По данным метеоролога Дмитрия Рябова, к середине нынешней недели в Беларуси начнётся похолодание, которое будет сопровождаться дождём и мокрым снегом.