Белгидромет: оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 2 января
В пресс-службе Белгидромета сообщили, что в понедельник на территории Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за ухудшения погодных условий.
2 января Белорусский гидрометцентр опубликовал сообщение о том, что текущий понедельник на территории страны объявлен оранжевый уровень опасности, поскольку порывы ветра сегодня будут достигать 15-18 метров в секунду. При этом сообщается, что по большей части страны температура днём будет колебаться от 7 до 9 градусов тепла.
По данным метеоролога Дмитрия Рябова, к середине нынешней недели в Беларуси начнётся похолодание, которое будет сопровождаться дождём и мокрым снегом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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