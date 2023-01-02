Ивлеева покинула РФ, уехав в США, после участия в скандальном шоу Сердце Ивлеевой

Блогер Настя Ивлеева участвовала в проекте "Сердце Ивлеевой", после которого покинула Россию, уехав в Штаты.

Анастасия Ивлеева, снявшись в проекте "Сердце Ивлеевой", уехала из страны. За сердце знаменитости боролись 12 участников, которые приехали из разных уголков России. Действие происходило 3 месяца.

Победу одержал экс-возлюбленный Насти, с которым ее связывали отношения до того, как она стала известной. Пара недолго была вместе. Молодые люди расстались осенью, о чем сообщает "Царьград".

Также звезду интернета все чаще видели с бывшим мужем, рэп-исполнителем Элджеем.

Перед самым Новым годом Ивлеева покинула РФ, уехав в Нью-Йорк.