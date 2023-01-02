Ивлеева покинула РФ, уехав в США, после участия в скандальном шоу Сердце Ивлеевой
Блогер Настя Ивлеева участвовала в проекте "Сердце Ивлеевой", после которого покинула Россию, уехав в Штаты.
Анастасия Ивлеева, снявшись в проекте "Сердце Ивлеевой", уехала из страны. За сердце знаменитости боролись 12 участников, которые приехали из разных уголков России. Действие происходило 3 месяца.
Победу одержал экс-возлюбленный Насти, с которым ее связывали отношения до того, как она стала известной. Пара недолго была вместе. Молодые люди расстались осенью, о чем сообщает "Царьград".
Также звезду интернета все чаще видели с бывшим мужем, рэп-исполнителем Элджеем.
Перед самым Новым годом Ивлеева покинула РФ, уехав в Нью-Йорк.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Ангелина Крент
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