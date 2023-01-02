Минобороны Сирии: аэропорт Дамаска пострадал от удара ВВС Израиля

В Министерстве обороны Сирии сообщили о выведении из строя дамасского аэропорта после атаки израильские военно-воздушных сил.

Пресс-служба Минобороны Сирии уведомляет, что утром 2 января ВВС Израиля нанесли ракетный удар по международному аэропорту в Дамаске, в результате чего данный инфраструктурный объект был временно выведен из строя. Также сообщается, что атака да дамасский аэропорт привела к гибели двух сирийских военных, ещё двое оказались ранены.

Известно, что к текущему моменту работа аэропорта в Дамаске была восстановлена, однако Министерство обороны Сирии выступило с осуждением в адрес Израиля.