Минобороны Сирии: аэропорт Дамаска пострадал от удара ВВС Израиля
В Министерстве обороны Сирии сообщили о выведении из строя дамасского аэропорта после атаки израильские военно-воздушных сил.
Пресс-служба Минобороны Сирии уведомляет, что утром 2 января ВВС Израиля нанесли ракетный удар по международному аэропорту в Дамаске, в результате чего данный инфраструктурный объект был временно выведен из строя. Также сообщается, что атака да дамасский аэропорт привела к гибели двух сирийских военных, ещё двое оказались ранены.
Известно, что к текущему моменту работа аэропорта в Дамаске была восстановлена, однако Министерство обороны Сирии выступило с осуждением в адрес Израиля.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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