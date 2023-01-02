Тарзан встречал Новый год без Королевой

Наташа Королева в новогоднюю ночь работала на корпоративе вместе с сыном Архипом. Тарзана рядом не было.

Российская исполнительница Наташа Королева, как и многие другие артисты, в Новый год зарабатывала деньги, выступая в рамках корпоратива. Рядом со звездой сцены не было ее супруга Сергей Глушко (Тарзана), о чем сообщает "Комсомольская правда".

Королева вышла на сцену со своим наследником Архипом. 20-летний сын исполнял вместе с матерью композицию "Я тебе, конечно, верю", которую ранее артистка всегда пела дуэтом с Тарзаном.

Певица в гримерке корпоратива записала поздравление с Новым годом для своих поклонников.