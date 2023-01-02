Пушков: Запад начал войну в Украине, спровоцировав наплыв беженцев в ЕС
Российский политик Алексей Пушков утверждает, что действия западных стран привели к наплыву мигрантов в европейские государства.
2 января представитель Совета федерации России Алексей Пушков опубликовал новый пост в личном Telegram-канале, где заявил, что действия лидеров стран коллективного Запада спровоцировали рекордный наплыв беженцев в Европу. При этом Пушков отметил, что к изменению демографической ситуации с мигрантами в ЕС привела развязанная западными государствами война в Украине.
Алесей Пушков отметил, что правительство Франции давно капитулировало в борьбе с нелегальной миграцией, в то время как Великобритания также не смогла стабилизировать данные процессы даже путём выхода из ЕС.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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