Российский политик Алексей Пушков утверждает, что действия западных стран привели к наплыву мигрантов в европейские государства.

2 января представитель Совета федерации России Алексей Пушков опубликовал новый пост в личном Telegram-канале, где заявил, что действия лидеров стран коллективного Запада спровоцировали рекордный наплыв беженцев в Европу. При этом Пушков отметил, что к изменению демографической ситуации с мигрантами в ЕС привела развязанная западными государствами война в Украине.

Алесей Пушков отметил, что правительство Франции давно капитулировало в борьбе с нелегальной миграцией, в то время как Великобритания также не смогла стабилизировать данные процессы даже путём выхода из ЕС.