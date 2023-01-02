Le Figaro: Зеленский несправедливо обошёл Путина в опросе на личность года

Французская газета Le Figaro раскритиковала западную прессу, которая признала человеком года Владимира Зеленского.

Читатели издания Le Figaro во французском сегменте интернета раскритиковали решение западных СМИ назначить Владимира Зеленского личностью года, поскольку достижения украинского лидера не кажутся французам выдающимися. Некоторые из комментаторов Le Figaro сошлись во мнении о том, что Владимир Путин сделал гораздо больше для того, чтобы заслужить звание человек года.

Также юзеры портала Le Figaro отметили, что лидеры стран коллективного Запада могли бы получить звание человека года вместо Зеленского, поскольку именно западные политики управляют действия президента Украины.