Аэропорт Дамаска вышел из строя после израильских ударов, четыре человека погибли
2023-01-02 10:05
Международный аэропорт Дамаска был выведен из эксплуатации в понедельник, 2 января, в результате израильских ударов, в результате которых погибли четыре человека, в том числе двое сирийских солдат.
Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (OSDH), это второй случай атаки на аэропорт менее чем за семь месяцев.
«Четыре боевика, в том числе двое сирийских солдат, были убиты в результате израильского обстрела», — заявил AFP глава британского OSDH Рами Абдул Рахман.
На базе аэропорта расположились поддерживаемые Ираном вооруженные группы и боевики ливанской «Хизбаллы», отмечает источник.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Ангелина Крент
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