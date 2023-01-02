Аэропорт Дамаска вышел из строя после израильских ударов, четыре человека погибли

Международный аэропорт Дамаска был выведен из эксплуатации в понедельник, 2 января, в результате израильских ударов, в результате которых погибли четыре человека, в том числе двое сирийских солдат.

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (OSDH), это второй случай атаки на аэропорт менее чем за семь месяцев.

«Четыре боевика, в том числе двое сирийских солдат, были убиты в результате израильского обстрела», — заявил AFP глава британского OSDH Рами Абдул Рахман.

На базе аэропорта расположились поддерживаемые Ираном вооруженные группы и боевики ливанской «Хизбаллы», отмечает источник.