Алсу раскрыла секрет своей стройности
Известная исполнительница Алсу рассказала, как ей удается оставаться стройной.
Алсу призналась, что сохранить стройность ей помогают ЗОЖ и косметические процедуры.
Знаменитость призналась, что любит вкусно поесть, но не поправляется.
Алсу утверждает, что ее организм сам отказывается от вредных продуктов, по этой причине она чувствует себя легко и комфортно. Также знаменитость не забывает заниматься спортом и прибегает к косметическим процедурам.
В интервью "АиФ" Алсу рассказала, что, если перед ней поставить одну тарелку с жареной картошкой, а вторую с рыбой на гриле, предпочтение она отдаст второму блюду.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Ангелина Крент
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