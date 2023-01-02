Алсу раскрыла секрет своей стройности

Известная исполнительница Алсу рассказала, как ей удается оставаться стройной.

Алсу призналась, что сохранить стройность ей помогают ЗОЖ и косметические процедуры.

Знаменитость призналась, что любит вкусно поесть, но не поправляется.

Алсу утверждает, что ее организм сам отказывается от вредных продуктов, по этой причине она чувствует себя легко и комфортно. Также знаменитость не забывает заниматься спортом и прибегает к косметическим процедурам.

В интервью "АиФ" Алсу рассказала, что, если перед ней поставить одну тарелку с жареной картошкой, а вторую с рыбой на гриле, предпочтение она отдаст второму блюду.